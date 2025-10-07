Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

657 Hemşire istifa


07 Ekim 2025 11:56
657 Hemşire istifa

Arkadaslar hemşire olarak kadrolu çalışıp istifa eden oldu mu ucretsiz izindeyken istifa edebiliyor muyuz birde istifa dilekçesini kendi kurumumuza mi yazıyoruz direk il saglik müdürlüğüne mi


Zgeek
Aday Memur
07 Ekim 2025 13:01
ben ettim ama ücretsiz izinde değildim çalışıyordum siz neden etmeyi düşünüyorsunuz

Yeniihesap
Aday Memur
07 Ekim 2025 13:01
yeniden kpss ye giricem bulunduğum ilde kalmak istemiyorum
Zgeek, 33 dk. önce
Zgeek
Aday Memur
07 Ekim 2025 13:03
sağlık bakanlığındamıydınız bu arada usulüne uygun istifa için kurumunuza direk özlük işlerine gidin orada size yardımcı olacaklardır ben kuruma dilekçe verdim
Yeniihesap, 33 dk. önce
Yeniihesap
Aday Memur
07 Ekim 2025 13:03
nasıl ilerledi süreç dilekçe kadro olan yere mi veriliyor yoksa il saglik müdürlüğüne mi
Zgeek, 33 dk. önce
Yeniihesap
Aday Memur
07 Ekim 2025 13:04
saglik başkanlığı evet sizin neresiydi
Zgeek, 31 dk. önce
Zgeek
Aday Memur
07 Ekim 2025 13:04
ben direk çalıştığım kuruma verdim onlar dilekçe yazmama yardımcı oldu
