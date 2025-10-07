Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

BİLEN YAZSIN BİLMEYEN ÇAMUR ATMASIN


07 Ekim 2025 13:22
BİLEN YAZSIN BİLMEYEN ÇAMUR ATMASIN

merhabalar kolum geçmişte kırılmıştı iş gereği yüksek ve ağır yerlerde çalışmak zorunda kalıyorum kolum tekrar kırılırsa kesilecekmiş nasıl bi rapor alabilirim hafif veya masabaşına geçmek istiyorum sağlıktan dolayı

Çok Yazılan Konular

Liyakat, ehliyet, yetkinlik ve universiteler.Belediyede Ödenen Ödemeler2025 Naklen Atama KontejanlarıÇakılı Kadronun eş durumundan tayini mümkün mü?Belediyeden İl Özel İdareye Geçiş Nasıl Oluyor ?Üniversite Becayiş (Tek Başlık)

Sözlük

Trafikte 200 bin liraya varan cezaların olması 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 1 Gram Altın 10.000-TL 1 anne terliği 1 pepeçura 1 yetkileri kötüye kullanmak 1 bi mola radyo yayını 1 türkiye'ye sesleniyorum riskli binalarda oturmayın 1 günün filmi 3 Madleen gemisi 2

Son Haberler

İsrail, Gazze'de günlük 77 çocuğu yetim bıraktıEdirne'de 9 ayda 5,5 ton uyuşturucu ele geçirildiErdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruzSakarya'dan 9 ayda 4 milyar doları aşan ihracatAvukat Serdar Öktem cinayetinde gözaltı sayısı 13'e yükseldi

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?