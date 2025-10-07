Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Evlilik İzni?


07 Ekim 2025 14:28
Evlilik İzni?

Evlilik iznimizin başlangıç tarihini istediğimiz zaman seçebiliyor muyuz yoksa düğün tarihimizden itibaren mi başlamak zorunda?

Bir diğer konu evlilik izni ile yıllık izin birleştirebilir miyiz?


07 Ekim 2025 14:46

Her iki sorduğunuz soru da kurumun inisiyatifinde. Yani kuruma sormadan kimse kesin bir şey söyleyemez. Örneğin ben nakil sebebiyle nikahımı 10 ay önce yaptım ama evlilik iznimi düğün zamanında kullandım. Diğer taraftan kurum uygun görürse yıllık izinle birleştirebilirsiniz. Bu konuda inisiyatif kurumda.


07 Ekim 2025 14:59
istediğiniz zaman seçebilirsiniz. yani kuruma bağlıysa bu çok acımasızca olur. ben daha evlilik iznini eğlendiği hafta kullanmak zorunda olan görmedim.

07 Ekim 2025 15:04

İki sorunuzun da cevabı evet! Mevzuatsal açıdan hiç bir engel yok. Ama doğru şekilde yapmanız gerekli. Önce kurumunuzun personel işleriyle görüşüp nabız yoklayın, "felanca tarihte düğünüm var, takibinde evlilik izni, ona müteakip de yıllık izin alıcam uygun mudur" vs şeklinde. Yokuş yaparlarsa; Evlilik izinleri ile ilgili DPB nin görüş yazısı var, memurun tercihine göre nikah veya düğün tarihinden itibaren 7 gün kullandırılması uygun şeklinde. Altta linki bırakıyorum. "X tarihte yapacağım düğün merasiminden dolayı X+1 tarihinden itibaren 7 günlük evliliğe bağlı mazeret iznimi kullanmak istiyorum" şeklinde dilekçe yazıp ekine de o tarih için hazırlattığınız bir düğün davetiyesi koyup kurumunuza veriyosunuz. Buna hayır diyeceklerini sanmıyorum ama derlerse de görüş yazısını ekleyin. Evlilik izni bitimi için de yıllık izin talebinde bulunduğunuzu belirtin, gerekirse dilekçeye ekleyin.

Yıllık izin için amirin takdiri de kağıt üzerinde aranız ancak kolay kolay bir amirin düğün izni sonrası istenen yıllık izne "olmaz" diyeceğini düşünmüyorum.

https://www.gtu.edu.tr/fileman/Files/UserFiles/personel_dairesi_baskanligi/Babal%C4%B1k%20ve%20Evlilik%20izninin%20ne%20zaman%20ba%C5%9Flayaca%C4%9F%C4%B1%20hakk%C4%B1nda%20DPB%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%C3%BC_2011%20Y%C4%B1l%C4%B1.pdf

