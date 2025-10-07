Evlilik İzni?

İki sorunuzun da cevabı evet! Mevzuatsal açıdan hiç bir engel yok. Ama doğru şekilde yapmanız gerekli. Önce kurumunuzun personel işleriyle görüşüp nabız yoklayın, "felanca tarihte düğünüm var, takibinde evlilik izni, ona müteakip de yıllık izin alıcam uygun mudur" vs şeklinde. Yokuş yaparlarsa; Evlilik izinleri ile ilgili DPB nin görüş yazısı var, memurun tercihine göre nikah veya düğün tarihinden itibaren 7 gün kullandırılması uygun şeklinde. Altta linki bırakıyorum. "X tarihte yapacağım düğün merasiminden dolayı X+1 tarihinden itibaren 7 günlük evliliğe bağlı mazeret iznimi kullanmak istiyorum" şeklinde dilekçe yazıp ekine de o tarih için hazırlattığınız bir düğün davetiyesi koyup kurumunuza veriyosunuz. Buna hayır diyeceklerini sanmıyorum ama derlerse de görüş yazısını ekleyin. Evlilik izni bitimi için de yıllık izin talebinde bulunduğunuzu belirtin, gerekirse dilekçeye ekleyin.
Yıllık izin için amirin takdiri de kağıt üzerinde aranız ancak kolay kolay bir amirin düğün izni sonrası istenen yıllık izne "olmaz" diyeceğini düşünmüyorum.
https://www.gtu.edu.tr/fileman/Files/UserFiles/personel_dairesi_baskanligi/Babal%C4%B1k%20ve%20Evlilik%20izninin%20ne%20zaman%20ba%C5%9Flayaca%C4%9F%C4%B1%20hakk%C4%B1nda%20DPB%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%C3%BC_2011%20Y%C4%B1l%C4%B1.pdf
