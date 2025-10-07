Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

İstifamı verdim. Onaylamama ihtimalleri var mı?


07 Ekim 2025 15:37
İstifamı verdim. Onaylamama ihtimalleri var mı?

Başka bakanlığa atandım. İstifa mı verdim. Şuraya atandığım için istifamın onaylanması diye dilekçemi yazdım.

Onaylanmama ihtimali var mıdır?


boyka12
Aday Memur
07 Ekim 2025 16:54
Onaylanır merak etme 10 gün içinde cevap gelir

İsmi Lazım Deil
Daire Başkanı
07 Ekim 2025 16:57

10 gün içinde olacağını sanmıyorum bakanlık personel işlemlerinde çok gevşek çalışıyor.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Faizsiz 100 bin TLPromosyon hacizli / blokeli personeller platformu11. Yargı Paketi Trigger tahsilatı adı altında el koyulan promosyonlarKadrolu dan Sözleşmeliye geçiş mümkün mü3 Ay Hapis Cezası AldımÜnvan Değişikliği Hangi Branşa Kaç Kişi Başvurdu?İcra dosyası disiplin cezasıKayı Han dostum şu 100 binlik kredi mevzusu ne durumda kredi mi eksi hesa mi nakit avans mi ?İstifamı verdim. Onaylamama ihtimalleri var mı?

Sözlük

WhatsApp 1 şu an çalan şarkı 1 pepeçura 1 güne bir söz bırak 4 Zerengökçe 4 süt mısır 1 twetter 1 Mercimek çorbasına un konulması 2 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 1 günaydın sözlük 1

Son Haberler

Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştüDolar günü düşüşle kapattıÖzel: Zorunlu eğitimi kısaltmak, çocuk işçiliğini çoğaltmaktırMemur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeliAltının kilogram fiyatı 5 milyon 529 bin 999,5 liraya yükseldi

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?