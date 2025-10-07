Eksik ödenen Sendika ücretinin toplu yatırılması haberi

adalet tv nin bugunku haberinde anayasa mahkemesinin 2 sene once %1 lik baraji iptal etmesi nedeniyle 1 sene eksik odenen sendika icretinin toplu yatirilmasina dair danistay karari verildigini paylasti. detayli bilgisi olan var mi? "Danıştay, kamu görevlileri arasında sendika üyeliğine dayalı ayrım yapılmasının hukuka uygun olmadığına hükmederek, bu uygulamanın iptaline karar verdi. Bu karar, sadece TEÇ-SEN üyelerini değil, baraj altında kalan tüm sendika üyelerini de kapsayan bir emsal karar niteliği taşıyor. Kararın ardından, 1 Ocak 2023 - 5 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemde eksik ödenen toplu sözleşme ikramiyelerinin, yasal faiziyle birlikte kamu çalışanlarına geri ödenmesi bekleniyor."

adalet tv nin bugunku haberinde anayasa mahkemesinin 2 sene once %1 lik baraji iptal etmesi nedeniyle 1 sene eksik odenen sendika icretinin toplu yatirilmasina dair danistay karari verildigini paylasti. detayli bilgisi olan var mi? "Danıştay, kamu görevlileri arasında sendika üyeliğine dayalı ayrım yapılmasının hukuka uygun olmadığına hükmederek, bu uygulamanın iptaline karar verdi. Bu karar, sadece TEÇ-SEN üyelerini değil, baraj altında kalan tüm sendika üyelerini de kapsayan bir emsal karar niteliği taşıyor. Kararın ardından, 1 Ocak 2023 - 5 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemde eksik ödenen toplu sözleşme ikramiyelerinin, yasal faiziyle birlikte kamu çalışanlarına geri ödenmesi bekleniyor."