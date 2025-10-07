Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

DHMİ Promosyon


07 Ekim 2025 17:52
DHMİ Promosyon

Evet arkadaşlar tahminleri alalım.. 120 diyorum


appatc
Aday Memur
07 Ekim 2025 18:45
adalet bakanlığına 100 verdiklerine göre bize 150 verirler diye düşünüyorum
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

PTT A.Ş'de yeniden yapılanmaDHMİ çalışanları burayaTTK (türkiye taşkömürü kurumu)DPB görevleri alan kurumTürkiye taş kömürü kurumu zonguldak hakkında bilgiKİT yönetişim reformuTEİAŞ promosyonTEİAŞ görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı 2025657 4/B arşiv araştırması sırasında merkezi atamayla 399 yerleşmekEti maden endüstri mühendisi hk.

Sözlük

anne terliği 1 Gram Altın 10.000-TL 1 şu an çalan şarkı 1 acemi şoför 1 pepeçura 1 WhatsApp 1 Trafikte 200 bin liraya varan cezaların olması 1 türkiye'ye sesleniyorum riskli binalarda oturmayın 1 bi mola radyo yayını 1 twetter 1

Son Haberler

Sumud Filosu aktivisti 15 Türk vatandaşı İstanbul'a ulaştıCumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldıBakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacakBorsa günü yükselişle tamamladıTürkiye'nin dev sanayi kuruluşunda üretim durdu

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?