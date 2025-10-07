İl emri ile yapılan tayin iptal edilir mi?

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Merhaba hocalarım. 2025 mazeret ataması ile ağustos ayında İstanbuldan A şehrine eş durumu yaptım. Fakat istediğimiz düzeni sağlayamadık, ve eşimin firması onu İstanbul?a göndermeye zorluyor. Bu durumda ben dilekçe filan vererek eski şehrime ve eski kurumuma dönebilir miyim? Yoksa bir sonraki mazeret atamasını mı beklemem gerekir? Eski okulumda 23 ücretli çalışıyor yani kadro boşluğuda var.

