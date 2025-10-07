Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Branş öğretmenleri başarıya göre ücret almalı.


07 Ekim 2025 19:32
Evet arkadaşlar ortada bariz bir durum var. Branş öğretmenleri çift maaş çift ek ders çift DYK istemekte sonuna kadar haklılar. Çok zorlu bir sınav maratonu yaşanıyor. Ama adil olması için sınav ortalamasına göre maaş almalılar bence.

Türkçe - 8,4/20

Matematik - 5,6/20

Fen - 8.8/20

İnk. 4,9/10

İng - 4,4/10

Din - 5,9/10

Arkadaşlar çok çalışıyor ama din harici %50 barajın geçen karnede ders yok. Sınav sonucuna bakıyorsun karneleri kıyaslıyorsun bunların yarısından fazlasını sınıfta kalması lazım. O da yok. Daha sınava girmeyen önemli bir kısım daha var ki notları çok kötü olduğu için girmiyorlar.

Ölçme ve değerlendirme ağlıyor. Bilim bitik. Bu durum eşyanın tabiatına aykırı. Karnede iyi sınavda kötü. Adil not sistemi ve adil maaş istiyoruz. Hak olan budur.

Ygs konusu bundan daha kötü.

