Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

promosyon


07 Ekim 2025 20:59
promosyon
var mı bizim promosyondan gerçekçi bir haber emniyet çalışanı kardeşlerim

Duzelicezmi
Memur
07 Ekim 2025 21:11

Yok reis yok bence aylik takside bagladilar isi ekim ortasina geldik ses yok


Fahrettin şahin
Aday Memur
07 Ekim 2025 21:14
Kasım 15 de verecekler daha zaman var diyemi böyle ağırdan alıyorlar acaba reis
Duzelicezmi, 1 saat önce

Yok reis yok bence aylik takside bagladilar isi ekim ortasina geldik ses yok


Prof71
Aday Memur
07 Ekim 2025 21:23
ay sonuna kadar belli olur kasımda yatar en fazla iki görüşme olur birinci formalite ikincide sarı bankaya verirler

Alp340626
Memur
07 Ekim 2025 21:41
bu taksit işini nerden çıkarıyorsunuz arkadaş saçma sapan düşüncenizi kendinize saklayin
Duzelicezmi, 1 saat önce

Yok reis yok bence aylik takside bagladilar isi ekim ortasina geldik ses yok


Duzelicezmi
Memur
07 Ekim 2025 22:17

Valla x de etkinlik yapılmaz ise alamayabilirzbbile hiç belli olmaz suan hala bise açıklamamalari sacma 1 kasimda sözleşme bitiyor ise 1 kasimdan sonra görüşmeler başlayacak ise araliga kalir is

Fahrettin şahin, 1 saat önce
Kasım 15 de verecekler daha zaman var diyemi böyle ağırdan alıyorlar acaba reis

kaotikpatates1
Aday Memur
07 Ekim 2025 22:22
ben söyleyince arkadaşlar sövmüşlerdi . masada halen taksit halınde verme planı var . ister inanın ister inanmayın
Duzelicezmi, 16 dk. önce

Valla x de etkinlik yapılmaz ise alamayabilirzbbile hiç belli olmaz suan hala bise açıklamamalari sacma 1 kasimda sözleşme bitiyor ise 1 kasimdan sonra görüşmeler başlayacak ise araliga kalir is


kaotikpatates1
Aday Memur
07 Ekim 2025 22:24
bide atı alan üsküdarı geçti artık değil twitter etkinliği twitterın adını komple emnıyet platformu yapıp 8-10 mn twit atılsa bile bize avucunuzu yalayın diyecekler
