Müdür ve Zümre Başkanı Tarafından Yapılacak Ders Denetimi

Ömründe 10 yıl bile öğretmenlik yapmamış, idarecilik yapmaktan öğretmenlik mesleğini adeta unutmuş bir okul müdürü 20 yıldır öğretmenlik ile iç içe olan ve aktif olarak bu görevi sürdüren öğretmenin ders anlatışının neyini ve hangi yetkinlik ve liyakat ile denetleyecek Allah aşkına? Ya da yine bir öğretmen olan zümre başkanı hangi yetkinlik ve liyakat ile bir öğretmen arkadaşını denetleme cüretinde bulunacak? Öğretmen görevinin bir parçası olan evraklarını hazırlarken zaten müdürün uygunluğuna sunar ve müdür de incelemesini yapıp uygundur deyip, imzalayıp geçer. Müdürün öğretmenin dersi ile ilgili misyon sorumluluğu budur ve bundan daha ötesi olmamalıdır. Öğretmenlik mesleği uzmanlık gerektiren bir meslektir. Denetlenmesi de yine alanında uzman kişilerce yapılmalıdır. Bahsettiğim gibi öğretmen ile denk unvana sahip bir meslektaş ya da yıllarca idarecilik yapmaktan neredeyse ders anlatmayı unutmuş bir okul müdürü öğretmenin ders anlatma kapasitesini ölçecek yetkinlikte göreve haiz kişiler değillerdir.

Danıştay öğretmenlerin denetimi ile ilgili başka bir maddesini iptal etmiş, bu iptalle beraber görünen o ki MEB'in ilgili yönergesi de dayanaksız kalıp yakın zamanda mahkemeden dönüp iptal edilecektir.