Bu maddeden ne anlıyorsunuz?


08 Ekim 2025 09:41
Ben iller arası tayin oldum eşim ben tayin olduktan sonra atandı. Bazıları diyor ki sen tayinden önce evli olduğun için bu maddeye göre 1 yıl tayin isteyemezsin. Ama bu maddeden benim anladığım benim mazeretim yani eşimin atanması ben tayin olduktan sonra oluştu. Gerçekten bilgisi olan biri yorumunu yazabilir mi?

Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır.

