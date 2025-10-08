Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

MAPEG Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı 6 yıldır açılmıyor.


08 Ekim 2025 12:12
MAPEG Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı 6 yıldır açılmıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşu MAPEG'de 2019 yılından beri görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı yapılmıyor.

