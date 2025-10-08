Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Eylül'de Senem Doluyor Tayinim Gelir Mi


08 Ekim 2025 12:29
Eylül'de Senem Doluyor Tayinim Gelir Mi

Saygıdeğer meslekdaşlarım Hatay ilinde şark görevim seneye 3 yıl doluyor eylül 3 de başladım 2 sene önce seneye tayinim gelir mi kimi gelir kimi seneye kalır diyor bilen biri aydınlatabilir mi


Quake38
Memur
08 Ekim 2025 12:56

Gelir ilişiği 3 eylülde kesersin


Ramazan010101
08 Ekim 2025 13:02

Yıl döngüsü olarak genel atama dönemleri esas alınır; ancak üç aya kadar eksik hizmeti olanlar bölgedeki hizmet süresini tamamlamış sayılır.

Ama böyle bir madde var devrem normal Haziran'da kesersin diyorlar

Quake38, 57 dk. önce

Gelir ilişiği 3 eylülde kesersin

