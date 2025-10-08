Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

öğretmen maaşları altına endekslenmelidir


08 Ekim 2025 13:17
öğretmen maaşları altına endekslenmelidir

bence iyi olur böyle olsa.

Çok Yazılan Konular

Bazı branşlar tazminat almalı.Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Ek dersler geç mi yatırılacak?Başöğretmenliğin Sertifika Düzenlendiği Ay Maaşa YansımasıKadrolu Öğretmenin İstifa Sonrası Geri Dönüşü Alan değişikliğinde memur öğretmenler, istifa sonrası geçiş bekleyenler aynı ilanda olabilir? DYK müdür yardımcılarının hakkıdır.Brasşçı müdür yardımcılarına boş gün verilmeli.Çocuğun öğretmenleri ile görüşebilmek için 3 günlük izin almak gerekliliği.Alan Değişikliği

Sözlük

Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 2 şu an çalan şarkı 1 anne terliği 1 Bilmez miyim Ekrem abi bilmez miyim 1 gram altın 1 Madleen gemisi 1 güne bir söz bırak 3 günün filmi 1 Gram Altın 10.000-TL 1 twetter 1

Son Haberler

Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdıSarp Sınır Kapısı'ndan 9 ayda 4 milyona yakın yolcu geçtiÜç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!İstanbul Havalimanı, yeniden dünyanın en iyisi seçildiCristiano Ronaldo futbol tarihine geçti: Dünyanın ilk milyarder futbolcusu

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari