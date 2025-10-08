Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Öğretmen kurs açmaya zorlanabilir mi?


08 Ekim 2025 14:21
Bulunduğum okulda mevsimlik tarım işçisi kapsamında işe giden öğrencilere kurs açılacak. Müdür kurs görevinin zorunlu olduğunu söylüyor. Öğleden sonra kurs görevini bana vermeye çalışıyor. Böyle bir zorunluluk var mıdır ?

