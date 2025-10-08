Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Eşim ve ben polisiz denk gelemiyoruz


08 Ekim 2025 14:31
Eşim ve ben polisiz denk gelemiyoruz
Eşimle çalışma sistemimiz itibari ile denk gelemiyoruz bununla ilgili bir madde veya yapılması gereken bir şeyler var mıdır denk gelmek için değerli meslektaşlarım

spartalı77
Şube Müdürü
08 Ekim 2025 14:32
benim eşim çalışmıyor, bizde ek görevden mesaiden denk gelemiyoruz zaten :)

yldrmasln987
Aday Memur
08 Ekim 2025 15:47
polisle evlenmeden önce düşünülmesi gereken önemli bir konu

ardabeyy
Şef
08 Ekim 2025 15:50
Ben Her zaman şunu iddia ediyorum.Polisi mesleğe alırken evlenmeme ön koşulu ile işe alsınlar. 20 yaşında mesleğe alıp 20 yıl sonra 40 da zorunlu emekli etsinler. Hem yönetenlerin hem memurun kafası rahat olsun. Bitsin bu çile. Yalandan aile önemli mesajı verip sonra bu kadar sıkıntıya lüzum yok.

yldrmasln987
Aday Memur
08 Ekim 2025 15:58
polis okulu son yılı memlekete staj eğitimine yollamışlardı; eğitimde bir tane komiserle oturup sohbet ediyoruz ve konuşma arasında şöyle dedi; bir tane kızım var ve asla bir polisle evlenmesini istemem de vermem de... içimden ona aşırı sinirlenmiştim ve anlamamıştım şimdi meslekteyim ve o kadar iyi anlıyorum ki

ScoRPioN1905
Aday Memur
08 Ekim 2025 16:00
ayın 15 inde atmde denk gelirsiniz bence
