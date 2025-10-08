Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Kadro yeri değişikliği


08 Ekim 2025 14:47
Kadro yerimin bulundu 112 istasyonu kapalı olduğu için 2 yıldır farklı bir istasyonda hiç yer değiştirmeden görevlendirmede kaldım şimdi kadromu bu istasyona aldırmak istiyorum bazı arkadaşlarım iptal ihdas diye birşeyden bahsetti bir bilgisi olan varmı acaba şimdiden teşekkürler

