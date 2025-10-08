eş eğitim durumu çıkmazı

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
08 Ekim 2025 17:54
arkadaşlar batı ilinde bir yıldır çalışıyorum. eşim başka bir batı ilinde üniversite kazandı 4 yıl uygulamalı eğitimi var. mazeret dilekçesi verdim tabi ki olumsuz değerlendirildi. bulunduğum ilde üniversite ile görüştüm hatta dilekçe de verdik okulu bari buraya aldıralım onlarda daha dilekçeyi alırken olumsuz değerlendireceklerini söylediler. şimdi biz ne yapalım emniyet göndermiyor okul kabul etmiyor çıkmaza soktular işi

