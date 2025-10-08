Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Sağlık Bakanlığı Güvenlik Alımı


08 Ekim 2025 18:53
Sağlık Bakanlığı Güvenlik Alımı

Arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı kadrosunda çalışan güvenliklerin çalışma sistemleri İstanbul için nasıl? maaş, yan haklar nelerdir? Konuya hakim arkadaşlar yardımcı olabilir mi? Teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

657 Hemşire istifa2026 İstifa sonrası açıktan atamaSağlık bakanlığı temizlik personeliSözleşmeli sağlık personeliyim, eşim EGM'de GİH memuru oldu yanına atanabilir miyim?Yolluk ödemesi ( 2025 haziran iller arası)Sağlık memuru ile sağlık teknikeri becayiş yapabilir mi ?Hakem heyet raporuÇocuk gelişimi uzmanı maaşı hk.Bu maddeden ne anlıyorsunuz?Mühendis için genel müdürlükler arasındaki çalışma farkları

Sözlük

gram altın 1 Gram Altın 10.000-TL 2 twetter 1 şu an çalan şarkı 1 3I atlas 1 Mercimek çorbasına un konulması 3 Trafikte 200 bin liraya varan cezaların olması 1 from dizisi 1 anne terliği 1 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 3

Son Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladıGazze'ye giden insani yardım filolarına saldırılara dair tezkere kabul edildiBakan Tunç: Hedefimiz, Türkiye'nin terörden tamamen arındırılmasıPolis süsü verip çakarla gezdi, çocukların üzerini aradı155 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Alanya'da yakalandı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari