Zorunlu Eğitimin Kısaltması iİe İlgili Görüş ve Öneriler


08 Ekim 2025 18:59
Zorunlu eğitim 8. Sınıfa kadar olmalı sonrasında çocuk; ilgi, ihtiyaç ve yeteneğine göre mesleki, spor, güzel sanatlar, Anadolu Liselerine veya bir mesleğe yönlendirilmelidir.

Yani öğrenci yetenek ve kapasitesine uygun liseye veya mesleğe yönlendirilmelidir. Öğrencinin veya velinin keyfine göre istediği okula gitme dönemi kapanmalıdır.

Zorunlu eğitimin kısalması ile birlikte norm fazlası öğretmen sorunu büyüyecektir. Bunun için de tek yol: MEB'in emekliliği teşvik edici kararlar alıp erken emekliliğini önünü açması olabilir.

