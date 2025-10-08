Gündem \ Hayata Dair
Antalya Merkez?den Belek?e ulaşım yolları nelerdir?


08 Ekim 2025 19:33
Antalya Merkez?den Belek?e ulaşım yolları nelerdir?
Antalya'da tramvayla Meydan Durağı'na gidip oradan Belek ve Kadriye yönüne giden araçlar olduğunu duymuştum, bu durak hala aktif mi, yoksa yeri değişti mi? Ayrıca Belek'e vardıktan sonra, otellere ulaşım için taksi dışında başka alternatifler (minibüs, servis vb.) var mı? Yardımcı olabilir misiniz?

