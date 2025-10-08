Antalya Merkez?den Belek?e ulaşım yolları nelerdir?

Antalya'da tramvayla Meydan Durağı'na gidip oradan Belek ve Kadriye yönüne giden araçlar olduğunu duymuştum, bu durak hala aktif mi, yoksa yeri değişti mi? Ayrıca Belek'e vardıktan sonra, otellere ulaşım için taksi dışında başka alternatifler (minibüs, servis vb.) var mı? Yardımcı olabilir misiniz?

Antalya'da tramvayla Meydan Durağı'na gidip oradan Belek ve Kadriye yönüne giden araçlar olduğunu duymuştum, bu durak hala aktif mi, yoksa yeri değişti mi? Ayrıca Belek'e vardıktan sonra, otellere ulaşım için taksi dışında başka alternatifler (minibüs, servis vb.) var mı? Yardımcı olabilir misiniz?