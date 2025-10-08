Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.

Antalya Merkez?den Belek?e ulaşım yolları nelerdir?


08 Ekim 2025 19:34
Antalya Merkez?den Belek?e ulaşım yolları nelerdir?
Antalya'da tramvayla Meydan Durağı'na gidip oradan Belek ve Kadriye yönüne giden araçlar olduğunu duymuştum, bu durak hala aktif mi, yoksa yeri değişti mi? Ayrıca Belek'e vardıktan sonra, otellere ulaşım için taksi dışında başka alternatifler (minibüs, servis vb.) var mı? Yardımcı olabilir misiniz?

Çok Yazılan Konular

Nevi şahsına münhasırSon iki harften kelime bulma oyunuKelime türetmece oyunuGececi tayfa Çocukların seveceği film önerisinde bulunur musunuz?3 Harf oyunu slx8.10 VapuruHobilerimizİnsanların artık yalnızlığı tercih etmesi

Sözlük

güne bir söz bırak 3 günün filmi 1 anne terliği 1 şu an çalan şarkı 1 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 3 Gram Altın 10.000-TL 2 Bilmez miyim Ekrem abi bilmez miyim 1 twetter 1 3I atlas 1 gram altın 1

Son Haberler

43 yaşındaki polis memuru kansere yenik düştü55 yaşında okuma-yazma öğrendi, 70'inde kitap yazdıBakan Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacakBatman'da silahlı kavga: Olaya müdahale eden polis yaralandıKosova, binlerce Türk üretimi kamikaze İHA teslim aldı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari