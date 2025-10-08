Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : supporters.

Antalya Merkez?den Belek?e ulaşım yolları nelerdir?


08 Ekim 2025 19:34
Antalya Merkez?den Belek?e ulaşım yolları nelerdir?
Antalya'da tramvayla Meydan Durağı'na gidip oradan Belek ve Kadriye yönüne giden araçlar olduğunu duymuştum, bu durak hala aktif mi, yoksa yeri değişti mi? Ayrıca Belek'e vardıktan sonra, otellere ulaşım için taksi dışında başka alternatifler (minibüs, servis vb.) var mı? Yardımcı olabilir misiniz?

Çok Yazılan Konular

Otel fiyatlarıyurtdışı turist vizesi

Sözlük

günün filmi 1 güne bir söz bırak 3 Mercimek çorbasına un konulması 3 Trafikte 200 bin liraya varan cezaların olması 1 from dizisi 1 twetter 1 anne terliği 1 şu an çalan şarkı 1 3I atlas 1 Gram Altın 10.000-TL 2

Son Haberler

Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi43 yaşındaki polis memuru kansere yenik düştü55 yaşında okuma-yazma öğrendi, 70'inde kitap yazdıBakan Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacakBatman'da silahlı kavga: Olaya müdahale eden polis yaralandı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari