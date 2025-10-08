Forumdaki branş öğretmenlerinin çifte standartlı davranışları.

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
08 Ekim 2025
Bunlar artık teşkilat olmuşlar. Bunların işine gelmeyen en ufak bir durumda hemen saldırıyorlar. Yok troll yok bilmem ne. İşin aslı bunların yaptıkları ne güzel ne hoş ama aynı şeyleri bunlara yapınca troll.

Branş öğretmenleri daha çok almalı diyorlar. Kimden daha çok. Alt metin diğerlerinden. Sınıfçı, okul öncesi vs. Ben başlık açıyorum buna karşılık olarak. Vay efendim auuu. Vay efendim birbiriinizi yemeyin. Branşçı yapınca şak şak sınıfçı yapınca ayıp. Yav sizin dediğiniz ile benim dediğimin ne farkı var?

Arkadaşlar sınıfçılar derse girmiyor biz de girmeyelim ya da onlar da girsin diyorlar. Ben de diyorum ki biz 5 gün geliyoruz onlar da 5 gün gelsin o zaman. Vay efendim branşçılara saldırı var. Vay efendim düşmanlık. Yav sizin dediğinizden ne farkı var?

Bunlar örnekler. Bu arkadaşlar sürekli alt metinde diğer öğretmenleri aşağı çekerek üstlerine basarak kendilerine imtiyaz istiyor. Aynı muamele gelince de oouuu. İşlerine gelmez bunu da eksi yağmuruna tutarlar. :)

