399 dan 399 a geçiş yardım!

08 Ekim 2025 21:09
KPSS 2024/2 tercihi ile 399'a tabi olan Tcdd de hat bakım onarım memuru olarak mart ayında atandım, şuan aynı kurumda çalışmaya devam etmekteyim.

Haziran ayında TEİAŞ'ın yapmış olduğu 4857 iş kanununa tabi işkur üzerinden alım yaptığı işçi tekniker işine başvurup mülakatta başarılı oldum.

Şimdi beni bu kit kuruluşlarında ki 3 yıl yasağı etkilermi ?

TEİAŞ da arşiv ve güvenlik araştırması yapılacak Tcdd'ye istifamı ne zaman sunmalıyım?

Tcdd de hak ettiğim 20 günlük yıllık izinim, TEİAŞ da işçi olmam durumunda devredilirmi?

