Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş


08 Ekim 2025 21:36
Sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş

=Milli savunma bakanlığında sözleşmeli büro memurunu kendi okuduğum bölümden kazandım

Adalet bakanlığına adliyede güvenlik olarak kazansam geçebilirmiyim

=Sözleşmeyi yeni imzaladım aralıkta bitiyor 1 yıl çalışmış gibi oluyormuyum bide sözleşmeyi 1 dolunca tekrar imzalamazsam ceza olur mu

=Merkezi atamada kadrolu benim okuduğum bölüm yada herhangi kadrolu memurluk atanırsam ceza almadan geçebilirmiyim sözleşmeli çalışırken

