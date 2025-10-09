mazeret tayinleri hk

arkadaşlar merhaba, eşim polis memuru ben ise esnafım ssk prim sayım az oldugu için dilekçe ret geldi eşimin anlamadığımız konu ? son 1yıllık sigortam 365 gün eksiksiz olmadan mı yatacak yoksa devamlı ama az da olsa olurmu

