Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

mazeret tayinleri hk


09 Ekim 2025 00:03
mazeret tayinleri hk
arkadaşlar merhaba, eşim polis memuru ben ise esnafım ssk prim sayım az oldugu için dilekçe ret geldi eşimin anlamadığımız konu ? son 1yıllık sigortam 365 gün eksiksiz olmadan mı yatacak yoksa devamlı ama az da olsa olurmu

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonuİcralık polislerMazeret ataması 2025polislikten istifa etmeyi düşünüyorumpromosyonEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler"Polis Amirliğinden öğretmenliğe geçenlerin yorumları neler, pişman olan ya da memnun kalan var mı?"Gih sınıfına geçiş engellenecek mi?Promosyon tahmininiz nedir?

Sözlük

Trafikte 200 bin liraya varan cezaların olması 1 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 3 gram altın 1 twetter 1 Mercimek çorbasına un konulması 3 from dizisi 1 şu an çalan şarkı 1 anne terliği 1 güne bir söz bırak 2 3I atlas 1

Son Haberler

2012'den beri sözleşmeli çalışan sözleşmesinin yenilenmemesi hukuka aykırı bulunduTBMM'den İsrail'e Sert Tepki: Gazze'ye Saldırı İnsanlığa Saldırıdır9 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıCanped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari