Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Eş Tayini ilanı ne zaman gelir


09 Ekim 2025 01:00
Eş Tayini ilanı ne zaman gelir

Eş tayini ilanı ne zaman gelir bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Faizsiz 100 bin TLTrigger tahsilatı adı altında el koyulan promosyonlarİstifamı verdim. Onaylamama ihtimalleri var mı?3 Ay Hapis Cezası Aldım6 Haziran Ceza infaz Personelleri Günü kutlu olsun..300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikPromosyon Haciz Son Nokta.Ünvan Değişikliği Hangi Branşa Kaç Kişi Başvurdu?11. Yargı Paketi Becayiş Tek Başlık

Sözlük

Mercimek çorbasına un konulması 3 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 3 güne bir söz bırak 1 from dizisi 2 bi mola radyo yayını 1 Bilmez miyim Ekrem abi bilmez miyim 1 günün filmi 1 bir insanın arkasından konuşmak 1 şu an çalan şarkı 1 3I atlas 1

Son Haberler

Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyorAnkara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL TeklifMısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdiEylül 2025 rekor listesinde üçüncü sıradaCanped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari