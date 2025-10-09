Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Görev listesinde görevli olunmayan bürolarda da çalışıp listede görünmemek.


09 Ekim 2025 03:08
Görev listesinde görevli olunmayan bürolarda da çalışıp listede görünmemek.

İdari bürocu arkadaşlar. Görev listesinde Şubede iki büro görünüyorum ancak bunun yanında 5 büronun işlerini de personel eksikliğinden dolayı yapmak zorundayım. İdari büroya yaptığım işlerden dolayı görev listesinde tün bürolarda resmi olarak görünmek istiyorum dedim. Çünkü söz uçar yazı kalır. Yöneticilerse bu Duruma soğuk bakıyorlar. Talebimi veya günlük görev listemi idari büroya dilekçe ile talep etmem veya herhangi bir soruşturma durumunda görevli olmadığım büro işlerini yapmak zorunda kaldığımı ispatlamam gerekecek. Bununla ilgili yardımcı olur musunuz

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonuİcralık polislerMazeret ataması 2025polislikten istifa etmeyi düşünüyorumEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerpromosyon"Polis Amirliğinden öğretmenliğe geçenlerin yorumları neler, pişman olan ya da memnun kalan var mı?"Gih sınıfına geçiş engellenecek mi?Promosyon tahmininiz nedir?

Sözlük

from dizisi 1 Trafikte 200 bin liraya varan cezaların olması 1 Bilmez miyim Ekrem abi bilmez miyim 1 3I atlas 1 anne terliği 1 günün filmi 1 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 3 güne bir söz bırak 2 Gram Altın 10.000-TL 2 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

2012'den beri sözleşmeli çalışan sözleşmesinin yenilenmemesi hukuka aykırı bulunduTBMM'den İsrail'e Sert Tepki: Gazze'ye Saldırı İnsanlığa Saldırıdır9 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıCanped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari