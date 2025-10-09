Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli (!)

"Herhangi bir sendikanın sendika özgürlüğünü kullanmasına biz zaten engel olmayız. Sendika hürriyetlerinizi kullanabilirsiniz ama siz kendi hürriyetinizi kullanırken 18 milyon öğrencinin eğitim öğretim alma hakkını eğer elinden alıyorsanız bu özgürlük tanımı değildir artık." denilmiş.

Sözün kendisine bakınca normak bir şey gibi gözükse de: İnsanın, bayram değil, seyran değil... ne diye bu konu gündeme geldi, diyesi geliyor.

Yine halkla öğretmeni karşı karşıya getirip yaptığımız ve yapacağımız yürütme eylemelerinde haklıyız, imajı oluşturma sözü.

Öğretmenler eğitim politikalarına rağmen öğrencilerin eğitim öğretim haklarının devam etmesi için gayret eden, eski bir bakanın ifade ettiği tarzda söylersek eğitimin yükünü çeken -kamunun- yegane eğitim paydaşı. İstisnalar ise genelin çabasının onlara verilmesini gerektirmez, münferit eylem olarak kalır.

O halde biz de ilgili sözü biraz daha doğru şekilde ifade edelim: Yürütme organının, yürütme yetkisini kullanabilir ama bunu kullanırken 17 milyon 956 bin 523 öğrenci; 1.124.445 personel; 85.664.944 (2025 başı verisiyle) vatandaşın ve bunlardan tek bir bireyin haklarını elinden alıyorsa bu artık yetki kullanımı değildir.