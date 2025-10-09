Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli (!)


09 Ekim 2025 06:29
Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli (!)

"Herhangi bir sendikanın sendika özgürlüğünü kullanmasına biz zaten engel olmayız. Sendika hürriyetlerinizi kullanabilirsiniz ama siz kendi hürriyetinizi kullanırken 18 milyon öğrencinin eğitim öğretim alma hakkını eğer elinden alıyorsanız bu özgürlük tanımı değildir artık." denilmiş.

Sözün kendisine bakınca normak bir şey gibi gözükse de: İnsanın, bayram değil, seyran değil... ne diye bu konu gündeme geldi, diyesi geliyor.

Yine halkla öğretmeni karşı karşıya getirip yaptığımız ve yapacağımız yürütme eylemelerinde haklıyız, imajı oluşturma sözü.

Öğretmenler eğitim politikalarına rağmen öğrencilerin eğitim öğretim haklarının devam etmesi için gayret eden, eski bir bakanın ifade ettiği tarzda söylersek eğitimin yükünü çeken -kamunun- yegane eğitim paydaşı. İstisnalar ise genelin çabasının onlara verilmesini gerektirmez, münferit eylem olarak kalır.

O halde biz de ilgili sözü biraz daha doğru şekilde ifade edelim: Yürütme organının, yürütme yetkisini kullanabilir ama bunu kullanırken 17 milyon 956 bin 523 öğrenci; 1.124.445 personel; 85.664.944 (2025 başı verisiyle) vatandaşın ve bunlardan tek bir bireyin haklarını elinden alıyorsa bu artık yetki kullanımı değildir.

Çok Yazılan Konular

Bazı branşlar tazminat almalı.Başöğretmenliğin Sertifika Düzenlendiği Ay Maaşa YansımasıBranş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Kadrolu Öğretmenin İstifa Sonrası Geri Dönüşü DYK müdür yardımcılarının hakkıdır.Öğretmen maaşları altına endekslenmelidirÖğretmen kurs açmaya zorlanabilir mi?Geçmişte yapılan vekil öğretmenlik sigortası.Ek dersler geç mi yatırılacak?Brasşçı müdür yardımcılarına boş gün verilmeli.

Sözlük

Mercimek çorbasına un konulması 3 Bilmez miyim Ekrem abi bilmez miyim 1 güne bir söz bırak 2 from dizisi 1 anne terliği 1 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 3 günün filmi 1 Gram Altın 10.000-TL 2 gram altın 1 Trafikte 200 bin liraya varan cezaların olması 1

Son Haberler

Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısıİstanbul'da Uyuşturucu satıcılarına darbe! 11 şüpheli yakalandıAK Parti'de istifa! İlçe Başkanı görevden affını istedi...Bursa'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıYurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari