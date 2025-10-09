Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

Uydu anteni işleri


09 Ekim 2025 09:45
Uydu anteni işleri

Merhaba

Elektrik Teknisyeni Uydu anteni işlerini yapmak zorunda mıdır?

Bu iş Hangi branşın işidir

Çok Yazılan Konular

Bilgisayar mühendisi için ideal kurum hangisi?Kurumlararası GeçişBilişim hizmetleri sınıfı (BHS) oluşturulmalıdır

Sözlük

twetter 1 günün filmi 1 bir insanın arkasından konuşmak 1 from dizisi 2 anne terliği 1 kışlık tarifler 1 Trafikte 200 bin liraya varan cezaların olması 1 Gram Altın 10.000-TL 1 3I atlas 1 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 3

Son Haberler

Adana'da uyuşturucu ele geçirilen evdeki 3 şüpheli tutuklandıBorsa İstanbul güne yükselişle başladıBUDO'nun 6 seferi iptalMEB'den özel okullara servis ücretleri tespiti ve ilan uyarısıHAMAS'tan yapılan açıklamanın tam metni

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari