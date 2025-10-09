Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Adil iş adil maaş istiyoruz.


09 Ekim 2025 10:01
Adil iş adil maaş istiyoruz.

Bir sözlü notu vermek için 8 kağıt okuyupbutun angarya işleri yapanla hepi topu iki sınav yapıp çekip giden aynı maaşı almamali


Peyami.safa81
Aday Memur
09 Ekim 2025 10:52

Edebiyatçılara 2 kat ücret verilmeli. Böyle bir angarya olamaz. Edebiyatçı olduğumuza pişman ettiler


bilinçlivatandas
Şef
09 Ekim 2025 11:12
Hadi oradan 16 saat ders içim 8 sınıfa giriyorum neredeyse 250 öğrencim var edebiyatçı olsam 3 sınıfa girecektim 100 tane öğrencim olacaktı

Ehil3
Aday Memur
09 Ekim 2025 11:36

Değişelim hocam değişelim dilimizin zenginliklerini de size veelim

bilinçlivatandas, Dün
Hadi oradan 16 saat ders içim 8 sınıfa giriyorum neredeyse 250 öğrencim var edebiyatçı olsam 3 sınıfa girecektim 100 tane öğrencim olacaktı

bilinçlivatandas
Şef
09 Ekim 2025 12:08
Ben bıranşımdan memnunum hocam sadece para için değil ilgi duyduğum için seçtim
Ehil3, Dün

Değişelim hocam değişelim dilimizin zenginliklerini de size veelim


Ehil3
Aday Memur
09 Ekim 2025 12:56

Ben böyle bir iş yükü olmasa çok memnunum ama bu kadar da olmaz


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
09 Ekim 2025 14:51

Bir saat derse olup 30 farklı sınıfa dersi giren ne desin? Sınav zamanı arkadaşlara üzülüyorduk. Bu arada diğer branşlarda da performans veriliyor. Sizdeki biraz daha resmileşmiş şekilde. Benimle aynı branştan (Türkçe-Edebiyat değil) arkadaş yeni müfredat gereği haftada 14 sayfa tuttuğunu söylemişti. Ben de bu kadar zorlama, çocuklara da yazık sana da. Zaten değerlendiremezsin. Haftada bir iki sayfayı geçme, orada ne yazarsa yazsın, demiştim.

Edebiyat ve Türkçe'de sorun üniversitede bile yapılmayan uygulamanın birden bire müfredatta yeterli zaman ayrılmadan yapılması. Okuma, konuşma, yazma, dinleme bunların en az üçü sınıfta olmalı. Hatta hepsi.

Diğer bir sorun ise uygulamanın üst sınıflardan başlaması ve temel eğitimde buna uygun müfredat olmadığı için ve sistemden kaynaklanan nedenlerle çocukların hazırbulunuşluluğunun olmaması. Bu işi cidden zorlaştırıyor.


Peyami.safa81
Aday Memur
09 Ekim 2025 18:15

Sen 8 sınıfa bir dönemde 16 sınav yaparken ben 4 sınıfa 24 tane sınav yapacağım. Başka bir şey demiyorum.

bilinçlivatandas, Dün
Hadi oradan 16 saat ders içim 8 sınıfa giriyorum neredeyse 250 öğrencim var edebiyatçı olsam 3 sınıfa girecektim 100 tane öğrencim olacaktı

786786
Memur
09 Ekim 2025 18:21

bu sene bizim edebiyatçılar dilimizin zenginliği yapmadı varm ı

Ehil3, Dün

Değişelim hocam değişelim dilimizin zenginliklerini de size veelim


berkaydal
Daire Başkanı
09 Ekim 2025 18:33

Katılıyorum. Ben de buna uygun bir başlık açayım. Branş öğretmenleri dile getirince sorun olmuyor belli ki.


Ehil3
Aday Memur
09 Ekim 2025 18:44

?


karagülle
Daire Başkanı
09 Ekim 2025 19:46

Edebiyat hocası arkadaşlara hak veriyorum. İşleri gerçekten zor.


dehneliler
Genel Müdür
09 Ekim 2025 21:34
Bir edebiyat öğretmeni olarak parası derdim değil ama ben de şikayetçiyim. Verilen sorumluklar haddinden fazla yetişmiyor, yapılamıyor. Fazlaca etkinlik, değerlendirme, sınav vs. var. Adı konulmamış mobing gibi bir şey bu

Ehil3
Aday Memur
10 Ekim 2025 11:18

Aynen hocam edebiyatçılar mobbing var bu nedir ya?

