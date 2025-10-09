Adil iş adil maaş istiyoruz.

Bir saat derse olup 30 farklı sınıfa dersi giren ne desin? Sınav zamanı arkadaşlara üzülüyorduk. Bu arada diğer branşlarda da performans veriliyor. Sizdeki biraz daha resmileşmiş şekilde. Benimle aynı branştan (Türkçe-Edebiyat değil) arkadaş yeni müfredat gereği haftada 14 sayfa tuttuğunu söylemişti. Ben de bu kadar zorlama, çocuklara da yazık sana da. Zaten değerlendiremezsin. Haftada bir iki sayfayı geçme, orada ne yazarsa yazsın, demiştim.

Edebiyat ve Türkçe'de sorun üniversitede bile yapılmayan uygulamanın birden bire müfredatta yeterli zaman ayrılmadan yapılması. Okuma, konuşma, yazma, dinleme bunların en az üçü sınıfta olmalı. Hatta hepsi.

Diğer bir sorun ise uygulamanın üst sınıflardan başlaması ve temel eğitimde buna uygun müfredat olmadığı için ve sistemden kaynaklanan nedenlerle çocukların hazırbulunuşluluğunun olmaması. Bu işi cidden zorlaştırıyor.