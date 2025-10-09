Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Adil iş adil maaş


09 Ekim 2025 10:01
Adil iş adil maaş

Bir sözlü notu vermek için 8 kağıt okuyupbutun angarya işleri yapanla hepi topu iki sınav yapıp çekip giden aynı maaşı almamali

Çok Yazılan Konular

Bazı branşlar tazminat almalı.Başöğretmenliğin Sertifika Düzenlendiği Ay Maaşa YansımasıKadrolu Öğretmenin İstifa Sonrası Geri Dönüşü Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.DYK müdür yardımcılarının hakkıdır.Öğretmen maaşları altına endekslenmelidirÖğretmen kurs açmaya zorlanabilir mi?Geçmişte yapılan vekil öğretmenlik sigortası.Ek dersler geç mi yatırılacak?Brasşçı müdür yardımcılarına boş gün verilmeli.

Sözlük

Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 3 Trafikte 200 bin liraya varan cezaların olması 1 Bilmez miyim Ekrem abi bilmez miyim 1 Gram Altın 10.000-TL 1 güne bir söz bırak 2 kışlık tarifler 1 bir insanın arkasından konuşmak 1 from dizisi 2 şu an çalan şarkı 2 günün filmi 1

Son Haberler

Adana'da uyuşturucu ele geçirilen evdeki 3 şüpheli tutuklandıBorsa İstanbul güne yükselişle başladıBUDO'nun 6 seferi iptalMEB'den özel okullara servis ücretleri tespiti ve ilan uyarısıHAMAS'tan yapılan açıklamanın tam metni

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari