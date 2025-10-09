Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Ceza Mahkemesi Dosya Düzeni


09 Ekim 2025 11:20
Ceza Mahkemesi Dosya Düzeni

Ceza Mahkemlerinde evrakların hangi sırada ne nasıl takılacağı ile ilgili bir mevzuat yada resmi yazı var mıdır ?


maske505
Aday Memur
09 Ekim 2025 12:47

bölge adliye ve adli yargı ilk derece mahkemeleri ile cumhuriyet başsavcılıkları idari ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair yönetmelik md. 167

