09 Ekim 2025 13:38
İcra-Kredi
2 sene önce icrayı kapattım 1300 kredi puani var 4 ay öncede kredi kartı verdiler ,bugün vakıfbankasına gittim 5 sene dolmadan size kredi veremeyiz diyor.Hicbir devlet bankası vermez diyor .İcrasını kapatıp çekenler var diyorum malesef biz veremeyiz dedi.Tebe gittim 1700,1800 puan olursanız deneriz dedi.Saka gibi ya

Enginpol
Aday Memur
09 Ekim 2025 14:02
iş bankasına git

Prof71
Aday Memur
09 Ekim 2025 14:39
bu findeks hızlı yükselmiyor sanırım bendede aynı sorun var

kdladn
Memur
09 Ekim 2025 14:46
hayırlı olsun hocam icrayı nasıl kapattınız ek ödeme mi bir yerden para mı geldi aile miras vs teşekkürler bizlere yol olur cevabınız
