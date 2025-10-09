Gsb sözleşmeli personel

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
GSB nin açtığı temizlik personeli ilanına başvurmuştum. Şükür onayland. ı 1 hafta önce aradılar başlayabilir misiniz şu gün diye. İl dışında olduğum için tebligatı bekleyeceğim demiştim kalacak yerim yoktu. Ama şimdi yer buldum tebligat da hala gelmedi arayıp pazartesi başlayabilirim desem kabul ederler mi acaba yoksa biraz daha beklemeli miyim tebligat için?

