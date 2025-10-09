Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Liselerin kısalmasının getireceği norm sorunu.


09 Ekim 2025 13:43
Liselerin kısalmasının getireceği norm sorunu.

Herkese iyi günler arkadaşlar. Liselerin 2 yıla düşmesiyle fazlasıyla artacak norm fazlası öğretmen sayısı ve tamamen duracak tayin sistemine ne gibi çözümler bulunabilir düşünüyorum. Buna çözüm olarak bir öğretmenin birden fazla branşa girebilmesi gündeme gelebilir mi sizce? Örneğin bir tarih öğretmeni sosyal bilgiler bölümünü de okursa bakanlık tayin ve norm fazlası durumunda hem lise tarih hem de ortaokul sosyal bilgiler alanında atama yapabilir. Bu durum hem öğretmen hem de sistem açısından avantajlı olmaz mı?


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
09 Ekim 2025 14:59

Geçici bir madde ile sistem değişikliklerinde norm durumunun etkilenmemesi, şahsın tayini çıktıktan sonra normun işler hale gelmesi ile durum çözülse kimseye dokunmaz. Bunu yapmazlar.

Sistem daha tam belli değil.

Bir gün son sınıflara devamsızlıkta ortalığı yıkanlar ertesi gün son iki sınıfa farklı bakıyor, ne diyelim...


bilinçlivatandas
Şef
09 Ekim 2025 15:06
Fikirleriniz için sağ olun hocam. Benim zikrettiğim fikir bence önemli bir çıkış yolu aksi durumda norm fazlaları bir hayli artacak eş durumu bile yapılamaz duruma gelecek
