Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Toplu Sözleşme İkramiyesi, Yasal Faiziyle Birlikte geri ödenecek


09 Ekim 2025 14:41
Toplu Sözleşme İkramiyesi, Yasal Faiziyle Birlikte geri ödenecek

Danıştay; %2 barajının altında kalan sendikalara üye olan kamu çalışanlarına toplu sözleşme ikramiyesi ödenmemesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

2023 ocak - 2024 mart ayları arasında toplu sözleşme ikramiyesi %2 den az olan sendika üyelerine ödenmeyen toplu sözleşme ikramiyeleri yasal faiziyle birlikte geri ödenecek.


maverick3025
Aday Memur
09 Ekim 2025 14:41

https://tec-sen.org/2-adaletsizligine-son-noktayi-danistay-koydu/

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 Ocak ZammıEkim Ayı Enflasyon beklenti anketi Sosyal Denge Tazminatı AdaletsizliğiMemurların süper zam alacak olmasıVergi DilimleriBilen var mı? Ekim Enflasyonuİstifa halinde promosyon iade mi edilir?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMaaş Konusunda Neden Herkes Sus Pus

Sözlük

Mercimek çorbasına un konulması 1 3I atlas 1 güne bir söz bırak 1 günün filmi 1 kışlık tarifler 1 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 3 Gram Altın 10.000-TL 1 şu an çalan şarkı 1 from dizisi 2 bir insanın arkasından konuşmak 1

Son Haberler

Bakan Kacır: Teşvik ve desteklerimizle katma değerli üretim büyümeye devam edecekBakan Şimşek: Sanayi üretiminde olumlu eğilim sürüyorÖzel programlı fen liselerinde yeni dönemPTT'nin elektrikli skuterleri, 72,5 milyon gönderiyi sahiplerine ulaştırdıAntalya-Konya kara yolu ulaşıma kapatıldı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari