Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

DYK Açılan okullardaki İdarecilerin Hafta sonu Tatilleri Gaspediliyor.


09 Ekim 2025 15:50
DYK Açılan okullardaki İdarecilerin Hafta sonu Tatilleri Gaspediliyor.

Bilindiği gibi DYK'larda görev almak isteyen öğretmen müracaat eder, isteğe bağlı olarak görev alır. DYK açılan okulların idarecilerine ise zorla görev verilmekte. DYK.lar hafta sonu yapılıyor. Her memurun doğal hafta sonu tatili var. Ama okulunda DYK açılan idarecilere hafta sonu tatili yok maalesef. Bu angaryadır, resmi tatilin gasbıdır. Öğretmenlerde olduğu gibi idarecilerden de isteyenler görev almalıdır.

Çok Yazılan Konular

Bazı branşlar tazminat almalı.Başöğretmenliğin Sertifika Düzenlendiği Ay Maaşa YansımasıKadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşüLiselerin kısalmasının getireceği norm sorunu.Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.DYK müdür yardımcılarının hakkıdır.Ek dersler geç mi yatırılacak?Adil iş adil maaşÖğretmen maaşları altına endekslenmelidir.Öğretmen kurs açmaya zorlanabilir mi?

Sözlük

Gram Altın 10.000-TL 1 from dizisi 2 Mercimek çorbasına un konulması 1 günün filmi 1 3I atlas 1 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 3 kışlık tarifler 1 şu an çalan şarkı 1 bi mola radyo yayını 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 400 bin liraya gerilediErdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul ettiSayıştayda boş bulunan 5 üyelik için belirlenen 10 aday belli olduOkulda fenalaşan 7 yaşındaki öğrenci öldüŞener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari