2025/1 KPSS merkezi atama güvenlik soruşturması


09 Ekim 2025 16:06
2025/1 KPSS merkezi atama güvenlik soruşturması

Merhabalar, güvenlik soruşturması sonuçlanıp tebligat alanlar var mı? Ben 8 ağustos günü evrak teslimi yaptım ancak hala tebligat gelmedi. Sanırım birkaç kurumun güvenlik soruşturması bitmiş. Özellikle AFAD için soruyorum.

