Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

2 yıla 1 kademe uygulaması devam ediyor mu?


09 Ekim 2025 16:29
2 yıla 1 kademe uygulaması devam ediyor mu?

2023 zorunlu hizmet affı sonrası atanan öğretmenler zorunlu hizmetini bitirdikten sonra 2 yıla 1 kademe alabilecek mi hocalarım


bilinçlivatandas
Şef
09 Ekim 2025 19:17
Bu konu hakkında bilgili bir hocamız var mı

bilinçlivatandas
Şef
09 Ekim 2025 19:17
Bu konu hakkında bilgili bir hocamız var mı

Sedattoprak
Aday Memur
09 Ekim 2025 20:00

Bence alır. Zorunlu hizmet affına uğramamış sonuçta. Ben almıştım zorunlu hizmet affından sonra atandığım için.


bilinçlivatandas
Şef
09 Ekim 2025 20:05
cevap için teşekkürler hocam
Sedattoprak, Dün

Bence alır. Zorunlu hizmet affına uğramamış sonuçta. Ben almıştım zorunlu hizmet affından sonra atandığım için.


Soner Eraslan
Memur
09 Ekim 2025 20:25
yıllardır 2 yıla 1 kademe verilmiyor çok oldu kalkalı

bilinçlivatandas
Şef
10 Ekim 2025 07:49
anladım hocam teşekkür ederim
Soner Eraslan, Dün
yıllardır 2 yıla 1 kademe verilmiyor çok oldu kalkalı

bilinçlivatandas
Şef
10 Ekim 2025 07:49
anladım hocam teşekkür ederim
Soner Eraslan, Dün
yıllardır 2 yıla 1 kademe verilmiyor çok oldu kalkalı
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Liselerin kısalmasının getireceği norm sorunu.Adil iş adil maaş istiyoruz.Kadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşüBazı branşlar tazminat almalı.Öğretmen maaşları altına endekslenmelidir.Öğretmen kurs açmaya zorlanabilir mi?2 yıla 1 kademe uygulaması devam ediyor mu?Eşit iş eşit ücret istiyoruz.öğrencisinin zorbalığa uğradığını iddia eden veli Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 bir insanın arkasından konuşmak 1 from dizisi 2 güne bir söz bırak 1 putin'in aliyevden özür dilemesi 1 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 2 kışlık tarifler 1 günün filmi 1 3I atlas 1 Mercimek çorbasına un konulması 1

Son Haberler

Emtia piyasasını değerli metaller sırtladıBorsa güne yükselişle başladı16 ilde 29 farklı suçtan aranan firari Tunceli'de gizlendiği evde yakalandıTicaret ve perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda arttıEkonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari