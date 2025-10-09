KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Mülakat sonucu hk.


09 Ekim 2025 17:37
Mülakat sonucu hk.

Katiplik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır belli bir tarihi yok ilk defa giriyorum süreç çok mu uzun sürer.


SkuLL059
Memur
09 Ekim 2025 17:50

1 ila 4 ay arasında açıklanmış daha önce komisyonun yapacağı alım sayısı felan etkiliyor.Mülakat günü görevliye sorduğumuzda 40 45 gün sürer dedi.


webcode
Aday Memur
09 Ekim 2025 17:57

İkinci bir alımda yapılacak onun için çok uzun tutmazlar diye düşünüyorum sonuç açıklamayı


batuuu1
Aday Memur
09 Ekim 2025 17:59

Uzun bir süreçmiş ama bu sefer sayılar ciddi oranda düşük benim başvurduğum adliyede toplamda 60 kişi sözlü mülakata girdi 20 kişi atanacak belki erken açıklanır.

batuuu1
Aday Memur
09 Ekim 2025 18:03

doğrudur inşallah çok uzun bekletmezler

SkuLL059
Memur
09 Ekim 2025 18:11

11 kişilik alıma 36 kişi girdi bizimde son kişinin yazdığı kelime eşitliğinden dolayı.40-45 gün deyince neden bu kadar uzuyor sorusuna ön araştırma yapılıyor dedi.

Ama adli tıp başkanlığı eylülde 5 günde açıkladı mülakat sonuçlarını açıklamak isterlerse açıklıyorlar yani.

batuuu1
Aday Memur
09 Ekim 2025 18:14

doğrudur teşekkür ederim cevabınız için

