KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : Lanet

mülakat sonucu


09 Ekim 2025 17:37
mülakat sonucu

Katiplik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır belli bir tarihi yok ilk defa giriyorum süreç çok mu uzun sürer.


SkuLL059
Memur
09 Ekim 2025 17:50

1 ila 4 ay arasında açıklanmış daha önce komisyonun yapacağı alım sayısı felan etkiliyor.Mülakat günü görevliye sorduğumuzda 40 45 gün sürer dedi.


webcode
Aday Memur
09 Ekim 2025 17:57

İkinci bir alımda yapılacak onun için çok uzun tutmazlar diye düşünüyorum sonuç açıklamayı


batuuu1
Aday Memur
09 Ekim 2025 17:59

Uzun bir süreçmiş ama bu sefer sayılar ciddi oranda düşük benim başvurduğum adliyede toplamda 60 kişi sözlü mülakata girdi 20 kişi atanacak belki erken açıklanır.

SkuLL059, 1 saat önce

1 ila 4 ay arasında açıklanmış daha önce komisyonun yapacağı alım sayısı felan etkiliyor.Mülakat günü görevliye sorduğumuzda 40 45 gün sürer dedi.


batuuu1
Aday Memur
09 Ekim 2025 18:03

doğrudur inşallah çok uzun bekletmezler

webcode, 1 saat önce

İkinci bir alımda yapılacak onun için çok uzun tutmazlar diye düşünüyorum sonuç açıklamayı


SkuLL059
Memur
09 Ekim 2025 18:11

11 kişilik alıma 36 kişi girdi bizimde son kişinin yazdığı kelime eşitliğinden dolayı.40-45 gün deyince neden bu kadar uzuyor sorusuna ön araştırma yapılıyor dedi.

Ama adli tıp başkanlığı eylülde 5 günde açıkladı mülakat sonuçlarını açıklamak isterlerse açıklıyorlar yani.

batuuu1, 1 saat önce

Uzun bir süreçmiş ama bu sefer sayılar ciddi oranda düşük benim başvurduğum adliyede toplamda 60 kişi sözlü mülakata girdi 20 kişi atanacak belki erken açıklanır.


batuuu1
Aday Memur
09 Ekim 2025 18:14

doğrudur teşekkür ederim cevabınız için

SkuLL059, 56 dk. önce

11 kişilik alıma 36 kişi girdi bizimde son kişinin yazdığı kelime eşitliğinden dolayı.40-45 gün deyince neden bu kadar uzuyor sorusuna ön araştırma yapılıyor dedi.

Ama adli tıp başkanlığı eylülde 5 günde açıkladı mülakat sonuçlarını açıklamak isterlerse açıklıyorlar yani.

