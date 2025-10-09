Gündem \ Tatil ve Gezi
Çin ülkesine yalnız seyahate gitmiş olanımız var mı ?


09 Ekim 2025 18:39
Merhabalar,

Bence biraz olsun bu ülkenin dilini öğrenmiş olarak gitmek lazım yani HSK 1-2 (yani 100-300 karakter arası bile olsa)

giden varsa tecrübesini paylaşabilir mi ?

Türkler nerede rahat eder. Ben gibi namazında-niyazında ise ve helal yemeğe dikkat etmekte ise.

Benim düşündüğüm 2 lokasyon var 1- pekin (Beicing) 2-hong kong veya alternatif olarak shanghai.

tabii bazı etkinlikler oluyor bu etkinliklerden kaynaklı olarak değişkenlik gösterebilir lokasyon tercihi. Ama en çok merak ettiğim : helal yemek bulmakta sorun yaşamak istemiyorum.

vize ile alakalı da sanıyorum e vize var ama bu bağlamda da bilgi paylaşımı olursa memnun olurum.

iyi çalışmalar.

