Eşit iş eşit ücret istiyoruz.

09 Ekim 2025 18:49
Branşçı arkadaşların dile getirdiği üzere eşit işe eşit ücret istiyoruz. Onlar adil iş adil ücret istiyor ve çalışan çalışmayan belli olsun istiyor. Biz de aynı şekilde eşit işe eşit ücret istiyoruz.

Bildiğiniz üzere sınıfçıların maaş karşılığı 18 iken branşçıların 15. Haftada 30 saat derse giren branş öğretmeni 15 saat ek ders alırken sınıf öğretmeni 12 saat ek ders alıyor. Planlama vs dahil edilmeden. Ayda 12 saat kaybı var sınıfçının en az. Bu da 2 bin lira yapar hiç yapmasa.

Ya sınıf öğretmenleri de 15 saat karşılığı alsın ya da branşçılar da 18 saat maaş karşılığı alsın.

Ayrıca sınıfçı iyep için x1 alırken branşçı DYK için x2 alıyor.

Ya iyep x2 olsun ya dyk x1

