arkadaslar merhaba benim seneye temmuz gibi bulunduğum yerde 4 yılım doluyo ve gönüllü şark isteme hakkım doguyo yalnız sorum şu ben gönüllü tayin için 1 sene daha mı beklicem genel tayini kaçırmış oluyorum tercihler mayısta aliniyo bu konu hakkında bilgisi olan var mı? yoksa 1 yıl kaybım olacak..

