09 Ekim 2025 19:01
çok acil bir konu

bankadan konut kredisi çekmiştim ve bana aynı anda hayat sigortası ve zorunlu deprem sigortası da yaptırdılar 7 senedir ödedim daha 6 senem var kredinin bitmesine ve ben kredinin hepsini kapatmak istiyorum....bir yerden borç alacağım toptan yatıracağım ziraat bankasından almıştım...bu mümkün mü

ikinci sorum yatırdığım hayat ve zorunlu deprem sigortasını yatırdığım kısımlarını isteme hakkım var mı.

bankaya soracağım elbette ama haklarımı bilmiyorum bilgili bir şekilde bankaya gitmek istiyorum

