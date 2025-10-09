Gündem \ Ekonomi
Hayat Sigortası Hk


09 Ekim 2025 19:01
Hayat Sigortası Hk

bankadan konut kredisi çekmiştim ve bana aynı anda hayat sigortası ve zorunlu deprem sigortası da yaptırdılar 7 senedir ödedim daha 6 senem var kredinin bitmesine ve ben kredinin hepsini kapatmak istiyorum....bir yerden borç alacağım toptan yatıracağım ziraat bankasından almıştım...bu mümkün mü

ikinci sorum yatırdığım hayat ve zorunlu deprem sigortasını yatırdığım kısımlarını isteme hakkım var mı.

bankaya soracağım elbette ama haklarımı bilmiyorum bilgili bir şekilde bankaya gitmek istiyorum


UrfalıAbdibey
Aday Memur
09 Ekim 2025 21:04

eksi atan hangi gafildir


Sakaryalı540
Şef
09 Ekim 2025 21:14

Erkenden borç kapatabilirsin kardeşim. Kapattığına dair borcu yoktur yazısı iste verilmiyor gerek yok demelerine aldanma borcu yoktur kağıdı iste kenarda kalsın ne olur ne olmaz. Kapatmadan önce konuş hepsinin ödemesini yapacağım indirim falan yaparlar yapılandırma şansın varsa yapılandır indirim olabilir

İkinci sorunun cevabını bilmiyorum ama tahminimce vermezler.


UrfalıAbdibey
Aday Memur
10 Ekim 2025 20:33

medeni insanın hali başka oluyor saol .teşekkür ederim.

Sakaryalı540, 2 gün önce

Erkenden borç kapatabilirsin kardeşim. Kapattığına dair borcu yoktur yazısı iste verilmiyor gerek yok demelerine aldanma borcu yoktur kağıdı iste kenarda kalsın ne olur ne olmaz. Kapatmadan önce konuş hepsinin ödemesini yapacağım indirim falan yaparlar yapılandırma şansın varsa yapılandır indirim olabilir

İkinci sorunun cevabını bilmiyorum ama tahminimce vermezler.

Toplam 3 mesaj

