öğrencisinin zorbalığa uğradığını iddia eden veli


09 Ekim 2025 19:48
Bu yıl 5. sınıfların sınıf rehber öğretmenliğini yapıyorum. Meslek hayatımda daha önce hiç karşılaşmadığım bir veli profili ile karşılaşıyorum . Veli sürekli cocugunun zorbalığa uğradığını iddia ediyor . Ben çocukla konuşuyorum çocuk hiçbir şey söylemiyor . Böyle bir olay yaşandığında gel bana söyle diyorum onu da yapmıyor. veli her gün farklı iddialar ile geliyor ama ne hikmetse bunları gören eden yok.

lesim
Aday Memur
09 Ekim 2025 19:48
velinin en son iddiası çocuğunun okulda özel bölgesine dokunuldugu ile ilgiliydi . Bu konu ile ilgili ben rehberlik servisine ve idareye durumu ilettim zaten kendisi de okula geldi . okulda rehberlik servisi diğer çocukla gerekli görüşmeleri yapıyor. Ama kadin bir türlü hızını alamiyor . Tabi ki haklı tarafları da var ancak bu konuda baska herhangi birini değil ama sürekli beni rahatsız ediyor . Kadın ayni zamanda çok yalan söylüyor . Benimle ilgili bile bir sürü yalan söyledi ve ben bunları yüzüne vurduğumda kıvırmaya çalıştı. Şimdi veli sınıf değişikliği istiyor. Ancak rehberlik servisi pek oralı olmuyor. 5 . sınıflarda da sinif değişikliği olması için rehberlik servisinin raporu gerekiyormuş. Ben bu durumda ne yapmayalım? kimse sorumluluğunu yerini getirmiyor ama suç sadece bana kesiliyor . Gerekli tutanaklarını tutuyorum . baska ne yapabilirim fikirlerinizi bekliyorum .

selimpusat80
Aday Memur
09 Ekim 2025 19:56

hocam burada anlattığınızdan anladığım kadarıyla çocuğun cinsel istismarı iddiası var. Olay iddia bile olsa veli bunu size anlatmış. İdarenin bu konuda birşey yapmaması sizi kurtarmaz. Sizin yapmanız gereken gecikmeksizin olayı adli makamlara bildirmektir. İdare bildirmemekle suç işlemiş. Siz idarenin bildirmediğini bildiğiniz halde susarsanız suç işlemeye devam edersiniz. CMK ve TCK bu konuda açık ve net. Herhangi bir suç iddiasını siz öğrendiğiniz zaman bunu adli makamlara bildirmekle mükellefsiniz. İdare ne yaparsa yapsın boşverin. siz iki satır savcılığa bir dilekçe yazın götürün müracat savcısına verin. Ondan sonra olay sizden çıkmış olur. Ben öğretmen olmadan önce karakol (polis merkezi) amiriydim. Konuya vakıfım yani.

Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
09 Ekim 2025 20:16

idareye gönder hocam benim yetkim yok de, bana da geliyor çocuk altına etmiş neden haber vermediniz diyor veli, çocuk bana söylemezse ben nerden bileceğim diyorum


lesim
Aday Memur
09 Ekim 2025 20:32
Hocam veli bize gelmeden önce şikayetçi olmuş zaten. Bu iki cocuk ilkokulda da ayni siniftalarmis ve orada da çok problem yaşamışlar. Artık iki aile olayı nasıl halleder bilemiyorum.
lesim
Aday Memur
09 Ekim 2025 20:32
Hocam veli bize gelmeden önce şikayetçi olmuş zaten. Bu iki cocuk ilkokulda da ayni siniftalarmis ve orada da çok problem yaşamışlar. Artık iki aile olayı nasıl halleder bilemiyorum.
lesim
Aday Memur
09 Ekim 2025 20:32
Hocam veli bize gelmeden önce şikayetçi olmuş zaten. Bu iki cocuk ilkokulda da ayni siniftalarmis ve orada da çok problem yaşamışlar. Artık iki aile olayı nasıl halleder bilemiyorum.
