öğrencisinin zorbalığa uğradığını iddia eden veli

velinin en son iddiası çocuğunun okulda özel bölgesine dokunuldugu ile ilgiliydi . Bu konu ile ilgili ben rehberlik servisine ve idareye durumu ilettim zaten kendisi de okula geldi . okulda rehberlik servisi diğer çocukla gerekli görüşmeleri yapıyor. Ama kadin bir türlü hızını alamiyor . Tabi ki haklı tarafları da var ancak bu konuda baska herhangi birini değil ama sürekli beni rahatsız ediyor . Kadın ayni zamanda çok yalan söylüyor . Benimle ilgili bile bir sürü yalan söyledi ve ben bunları yüzüne vurduğumda kıvırmaya çalıştı. Şimdi veli sınıf değişikliği istiyor. Ancak rehberlik servisi pek oralı olmuyor. 5 . sınıflarda da sinif değişikliği olması için rehberlik servisinin raporu gerekiyormuş. Ben bu durumda ne yapmayalım? kimse sorumluluğunu yerini getirmiyor ama suç sadece bana kesiliyor . Gerekli tutanaklarını tutuyorum . baska ne yapabilirim fikirlerinizi bekliyorum .

