Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Şark süresi hesaplama


09 Ekim 2025 20:38
Şark süresi hesaplama

Merhabalar değerle meslektaşlarım,

01.08.2022 tarihinde Hakkaride şark görevine başladım. Mazeret atamasıyla 16.05.2024 tarahande Van ilinde göreve başladım. Yüzde olarak hesaplayınca 27.12.2025 tarihinde 100 De 100 olarak hizmet sürem doluyor. ocak ayında dilekçe vererek tayin olabilirmiyim? kaç tercih yaptırırlar?

Şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonuİcralık polislerMazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerpolislikten istifa etmeyi düşünüyorumpromosyonPromosyon tahmininiz nedir?Eşim ve ben polisiz denk gelemiyoruzİcra-Kredi

Sözlük

kışlık tarifler 1 şu an çalan şarkı 1 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 3 bi mola radyo yayını 1 günün filmi 1 Mercimek çorbasına un konulması 1 bir insanın arkasından konuşmak 1 güne bir söz bırak 1 3I atlas 1 Gram Altın 10.000-TL 1

Son Haberler

Haydarpaşa ve Sirkeci Garı yeniden hayata geçiyorTBMM'de gar saldırısı tartışmasıTHY, Süleymaniye seferlerini yeniden başlatacakAydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde değişiklikler yaşandı180 bin TL'yi dolandırıcılara kaptıracakken polis engelledi

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari